Экс-форвард "Спартака" отметился невероятно креативной татуировкой

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Экс-форвард "Спартака" отметился невероятно креативной татуировкой
Нападающий "Краснодара" Ари показал свою новую татуировку.

Футболист выложил в Instagram фотографию своей спины, на которой теперь изображены контуре стран, где он играл - Бразилия, Швеция, Нидерланды и Россия. 

Напомним, что ранее Ари выступал за бразильские "Аваи" и "Форталезу", шведский "Кальмар", голландский АЗ, а также российские "Спартак" и "Локомотив".

В 2018 году Ари получил российское гражданство и теперь выступает за сборную России.

В нынешнем сезоне 33-летний форвард провел 16 матчей за "Краснодар" во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.

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