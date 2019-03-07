Экс-форвард "Спартака" отметился невероятно креативной татуировкой
Нападающий "Краснодара" Ари показал свою новую татуировку.
Футболист выложил в Instagram фотографию своей спины, на которой теперь изображены контуре стран, где он играл - Бразилия, Швеция, Нидерланды и Россия.
Напомним, что ранее Ари выступал за бразильские "Аваи" и "Форталезу", шведский "Кальмар", голландский АЗ, а также российские "Спартак" и "Локомотив".
В 2018 году Ари получил российское гражданство и теперь выступает за сборную России.
В нынешнем сезоне 33-летний форвард провел 16 матчей за "Краснодар" во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|18
|37
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|18
|30
|4
|Спартак Москва
|18
|29
|5
|Локомотив Москва
|18
|29
|6
|Рубин
|18
|28
|7
|Ростов
|18
|25
|8
|Арсенал Тула
|18
|23
|9
|Ахмат
|18
|23
|10
|Динамо Москва
|18
|23
|11
|Урал
|18
|22
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|17
|18
|14
|Анжи
|18
|18
|15
|Уфа
|18
|16
|16
|Енисей Красноярск
|18
|11