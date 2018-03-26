Экс-форвард "Спартака" перебрался в шведский клуб



Армянский нападающий "Реала Солт-Лейк" Юра Мовсисян перешел в "Юргорден", сообщает официальный твиттер клуба.

Шведский клуб арендовал футболиста на шесть месяцев с возможностью продления еще на полгода.

30-летний Мовсисян выступает за "Реал Солт-Лейк" с 2007 по 2009 годы, а также с 2016 года, провел за клуб 117 матчей и забил 32 гола. Также играл за "Канзас Сити Визардс", "Рандерс", "Краснодар" и "Спартак". За сборную Армении сыграл 35 матчей и забил 10 голов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2 миллиона евро.

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