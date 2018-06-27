Экс-форвард "Спартака" перешел в чилийский клуб

Чилийский "Коло-Коло" объявил о переходе нападающего Лукаса Барриоса, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера и условия личного контракта игрока не разглашаются.

В России форвард известен своими выступлениями за "Спартак".

Также 33-летний Барриос играл за "Аргентинос Хуниорс", "Тигре", "Темуко", "Тиро Федераль", "Кобрелоа", "Атлас", "Коло-Коло", дортмундскую "Боруссию", "Гуанчжоу Эвергранд", "Монпелье", "Палмейрас", "Гремио" и вновь "Аргентинос Хуниорс". За сборную Парагвая сыграл 34 матча и забил 10 голов.

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