Экс-форвард "Спартака" перешел в "Лас-Пальмас"

Нигерийский нападающий "Олимпиакоса" Эммануэль Эменике стал игроком "Лас-Пальмаса", сообщает официальный твиттер клуба.

Испанский клуб арендовал футболиста на полгода с правом последующего выкупа.

30-летний Эменике выступал за "Олимпиакос" с 2017 года, провел за клуб 10 матчей и забил 4 гола. Ранее играл за "Блэк Эйсез", "Кейп Таун", "Карабюкспор", "Фенербахче", "Спартак", вновь "Фенербахче", "Аль-Айн" и "Вест Хэм". За сборную Нигерии сыграл 37 матчей и забил 9 мячей. Чемпион Турции, обладатель Суперкубка Турции. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро.

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