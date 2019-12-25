Экс-форвард "Спартака" показал, как отдыхает с россиянкой на Мальдивах
Кабовердийский нападающий "Порту" Зе Луиш, ранее выступавший за московский "Спартак", проводит отпуск на Мальдивах вместе со своей русской девушкой Алесей.
"Самое красивое место, где я когда-либо был", - написал футболист в своем Instagram прикрепив видео, снятое при помощью квадрокоптера.
В нынешнем сезоне 28-летний Зе Луиш провел за португальский клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов. Его контракт с "драконами" действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|14
|39
|2
|Порту
|13
|32
|3
|ФК Фамаликао
|14
|24
|4
|Спортинг Лиссабон
|13
|23
|5
|Витория Гимарайнш
|14
|21
|6
|Рио Аве
|14
|19
|7
|Витория Сетубал
|14
|19
|8
|КД Тондела
|13
|18
|9
|Брага
|14
|18
|10
|Боавишта
|14
|18
|11
|Морейренсе ФК
|14
|17
|12
|Жил Висенте
|14
|17
|13
|Маритиму
|14
|15
|14
|Белененсиш
|14
|15
|15
|Санта-Клара
|13
|14
|16
|Портимоненсе
|14
|12
|17
|Пасуш де Феррейра
|14
|11
|18
|Дешпортиво Авеш
|14
|6