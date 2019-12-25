Экс-форвард "Спартака" показал, как отдыхает с россиянкой на Мальдивах

Кабовердийский нападающий "Порту" Зе Луиш, ранее выступавший за московский "Спартак", проводит отпуск на Мальдивах вместе со своей русской девушкой Алесей.

"Самое красивое место, где я когда-либо был", - написал футболист в своем Instagram прикрепив видео, снятое при помощью квадрокоптера.

В нынешнем сезоне 28-летний Зе Луиш провел за португальский клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов. Его контракт с "драконами" действует до лета 2023 года.

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