Экс-форвард "Спартака" показал, как отдыхает с россиянкой на Мальдивах

1 Теги портузе луиш

Экс-форвард "Спартака" показал, как отдыхает с россиянкой на Мальдивах

Кабовердийский нападающий "Порту" Зе Луиш, ранее выступавший за московский "Спартак", проводит отпуск на Мальдивах вместе со своей русской девушкой Алесей.

"Самое красивое место, где я когда-либо был", - написал футболист в своем Instagram прикрепив видео, снятое при помощью квадрокоптера.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The most beautiful place i have been ❤️❤️❤️❤️❤️, @alesenka_lesenka

Публикация от Zeluis (@zeluis_9)

В нынешнем сезоне 28-летний Зе Луиш провел за португальский клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов. Его контракт с "драконами" действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Моя жирная свинья": Зе Луиш жёстко пошутил над своей русской женой. | http://soccernews.ru
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Карыч
Карыч

Совет им и любовь, и много-много деток негритят )

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