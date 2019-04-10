Экс-форвард "Спартака" Прудников опозорился в Армении, запоров два убойных момента за несколько секунд
Бывший нападающий московского "Спартака" Александр Прудников продемонстрировал свои худшие качества во время матча 23-го тура чемпионата Армении между "Алашкертом" и "Бананцом".
30-летний россиянин имел убойный момент забить гол, но умудрился в течение нескольких секунд два раза не попасть в ворота с метра. Смотрите, как это было!
В итоге "Алашкерт" Прудникова проиграл "Бананцу" со счётом 0:2.
В составе армянской команды форвард забил 2 гола в 5 матчах.
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