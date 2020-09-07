Экс-форвард "Спартака" Веллитон стал игроком "Аль-Шарджа"

"Аль-Шардж" объявил о подписании бразильского нападающего Веллитона.

33-летний футболист перешёл из "Аль-Васла". Сумма трансфера пока неизвестна.

Бывший форвард московского "Спартака" заключил контракт, рассчитанный на один год.

Веллитон уже выступал за "Аль-Шардж" с 2017 по 2019 год, сыграл 45 матчей, забил 27 голов и сделал 10 ассистов.

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