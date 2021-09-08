Экс-форвард "Спартака" Веллитон вернулся в родной клуб

Фото: твиттер "Гойяса"

Бывший нападающий московского "Спартака" Веллитон вернулся в родной клуб "Гойяс", сообщает пресс-служба клуба.

Форвард являлся свободным агентом, поэтому достался клубу бесплатны. Стороны заключили соглашение на один год.

34-летний Веллитон выступал за "Спартак" с 2007 по 2014 годы, провел за клуб133 матча, забил 61 гол и отдал 19 результативных передач. Также играл за "Итуано", "Гремио", "Сан-Паулу", "Сельту", "Мерсин Идманюрду", "Кайсериспор", "Шарджу", "Аль-Васп" и вновь "Шарджу". Чемпион ОАЭ, трехкратный серебряный призер чемпионата России.

Не пропустите: В "Спартаке" назвали причину ухода Мирзова в "Химки". | http://soccernews.ru