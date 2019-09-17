Экс-форвард "Вердера" близок к переходу в "Карпаты"

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Экс-форвард "Вердера" близок к переходу в "Карпаты"

Угандийский нападающий Мелвин Лоренцен близок к переходу в "Карпаты", сообщают российские СМИ.

По данным источника, футболист уже прибыл во Львов, чтобы подписать контракт с украинским клубом. Лоренцен является свободным агентом, поэтому достанется "Карпатам" и может быть заявлен за клуб, несмотря на закрытие трансферного окна.

24-летний Лоренцен ранее выступал за "Вердер" и "АДО Ден Хааг". За сборную Уганды сыграл один матч.

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