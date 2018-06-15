Экс-форвард "Ювентуса" может возглавить украинский клуб

Новым главным тренером киевского "Арсенала" может стать Фабрицио Раванелли, сообщают украинские СМИ.

По сведениям источника, руководство клуба в данный момент ведет переговоры с итальянским специалистом, который является безработным.

Стоит отметить, что 49-летний Раванелли возглавлял французский "Аяччо" в 2013 году, откуда вскоре был уволен и больше не имеет тренерского опыта. В бытность футболистом он несколько лет играл за "Ювентус".

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