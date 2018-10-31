Экс-форвард "Ювентуса" получил два года тюрьмы



Бывший нападающий "Ювентуса" Винченцо Яквинта приговорен к двум годам лишения свободы, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболист был обвинен в незаконном хранении огнестрельного оружия, а также в связях с итальянской мафией.

В его дома были обнаружены два пистолета и несколько десятков патронов.

Отец Яквинты приговорен к 19 годам лишения свободы.

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