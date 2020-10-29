Экс-форвард "Ювентуса" сравнил Месси с Гарри Поттером



Бывший нападающий "Ювентуса" и сборной Италии Кристиан Вьери поделился мнением об аргентинском нападающем "Барселоны" Лионеле Месси.

"Месси – волшебник. Он является футбольным Гарри Поттером. Когда он закончит карьеру, то я выброшу телевизор. Я уйду с телевидения и буду смотреть Netflix. Без Лео смотреть в футболе будет не на что", - приводит слова Вьери CBS Sports.

Напомним, что Месси принял участие в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Ювентусом" (2:0). Аргентинец стал автором забитого мяча и отдал голевую передачу.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" семь матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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