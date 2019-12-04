Экс-форвард "Ювентуса" жестко раскритиковал Роналду



Бывший нападающий "Ювентуса" Никола Аморузо подверг критике форварда туринского клуба Криштиану Роналду.

"В последний месяц Роналду ползает по полю. Он больше не прыгает и бьет мимо ворот. Ему нужно признаться самому себе, что в определенном возрасте важнее отдыхать, чем выходить на поле. Впрочем, я верю, что он по-прежнему может давать результат", – приводит слова Аморузо Calciomercato.

В нынешнем сезоне 34-летний Роналду провел за "Ювентус" 16 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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