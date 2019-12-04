Экс-форвард "Ювентуса" жестко раскритиковал Роналду

1 Теги ювентускриштиану роналду

Экс-форвард "Ювентуса" жестко раскритиковал Роналду
Бывший нападающий "Ювентуса" Никола Аморузо подверг критике форварда туринского клуба Криштиану Роналду.

"В последний месяц Роналду ползает по полю. Он больше не прыгает и бьет мимо ворот. Ему нужно признаться самому себе, что в определенном возрасте важнее отдыхать, чем выходить на поле. Впрочем, я верю, что он по-прежнему может давать результат", – приводит слова Аморузо Calciomercato.

В нынешнем сезоне 34-летний Роналду провел за "Ювентус" 16 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: В "Ювентусе" рассказали, какую цель поставил перед собой Роналду на 2020-й год. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Есть такое

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 3 декабря

Главные новости дня: 3 декабря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 14 37
2 Ювентус Ювентус 14 36
3 Лацио Лацио 14 30
4 Рома Рома 14 28
5 Кальяри Кальяри 13 25
6 Аталанта Аталанта 14 25
7 Наполи Наполи 14 20
8 Парма Парма 14 18
9 Хеллас Верона Хеллас Верона 14 18
10 Торино Торино 14 17
11 Милан Милан 14 17
12 Болонья Болонья 14 16
13 Фиорентина Фиорентина 14 16
14 Сассуоло Сассуоло 13 14
15 Лечче Лечче 14 14
16 Удинезе Удинезе 14 14
17 Сампдория Сампдория 13 12
18 Дженоа Дженоа 14 10
19 СПАЛ СПАЛ 14 9
20 Брешия Брешия 13 7
Полная таблица

топ-5 тегов