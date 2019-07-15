Экс-форвард "Зенита" близок к переходу в китайский клуб "Далянь Ифан"

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Экс-форвард "Зенита" близок к переходу в китайский клуб "Далянь Ифан"

Венесуэльский нападающий "Вест Бромвича" Саломон Рондон перейдет в "Далянь Ифан", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, китайский клуб уже договорился о переходе футболиста. Для завершения трансфера форварду осталось согласовать личный контракт с клубом. На приобретении Рондона настоял лично новый главный тренер "Далянь Ифан" Рафаэль Бенитес, который ранее работал с ним в "Ньюкасле".

29-летний Рондон выступает за "Вест Бромвич" с 2015 года, провел за клуб 120 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года. Ранее венесуэлец выступал за "Зенит" с 2014 по 2015 годы.

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