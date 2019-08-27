Экс-форвард "Зенита" Халк отметился дублем в матче азиатской Лиги Чемпионов

Бразильский нападающий китайского "Шанхай СИПГ" Халк сделал дубль в первом матче 1/4 финала азиатской Лиги Чемпионов с японской "Уравой Ред Даймондс" (2:2).

Бразилец дважды был точен с 11-метровой отметки на 49-й и 71-й минутах. Ответный матч состоится 17 сентября в Японии.

33-летний Халк выступает за "Шанхай СИПГ" с 2016 года. Всего он провел за китайский клуб 116 матчей во всех турнирах, в которых забил 64 гола и отдал 51 результативную передачу.

Напомним, что ранее Халк на протяжении четырех лет выступал за "Зенит".

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