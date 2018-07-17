Экс-форвард "Зенита" может перейти в "Ньюкасл"



"Ньюкасл" проявляет интерес к венесуэльскому нападающему "Вест Бромвича" Саломону Рондону, сообщает sky sports.

По сведениям издания, "сороки" рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 20 миллионов фунтов.

В минувшем сезоне 28-летний Рондон провел за "Вест Бромвич" 40 матчей и забил 10 голов.

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