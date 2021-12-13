Экс-форвард "Зенита" Рондон повторил достижение Тевеса в АПЛ

Фото инстаграм Хосе Саломона Рондона

Нападающий Хосе Саломон Рондон забил дебютный гол за "Эвертон" в АПЛ.

"Ириски" стали третьей командой в Премьер-лиге после "Вест Бромвича" и "Ньюкасла", в составе которой отличался венесуэлец.

Как сообщает Opta, Рондон - пятый южноамериканец с забитыми мячами в трёх разных клубах АПЛ.

Ранее подобное удавалось только Карлу Корту, Нолберто Солано, Карлосу Тевесу и Гастону Рамиресу.

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