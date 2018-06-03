Экс-форварда "Арсенала" ограбили в России

Теги россиянванкво кану

Экс-форварда "Арсенала" ограбили в России

Известный в прошлом нападающий сборной Нигерии Нванкво Кану был ограблен в московском аэропорту "Шереметьево", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, у футболиста украли десять тысяч евро. Грабителями оказались два грузчика аэропорта, которые уже задержаны. Деньги в ближайшее время будут возвращены нигерийцу.

Кану прилетел в Россию, чтобы поддержать Нигерию в матче Чемпионата Мира-2018 против Хорватии, который состоится 16 июня.

Напомним, что Кану известен своими выступлениями за "Аякс", "Интер" и "Арсенал".

Не пропустите: Моуринью назвал главных фаворитов Чемпионата Мира. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"ТОПы" без Чемпионата Мира: Италия дома сыграет с Нидерландами

"ТОПы" без Чемпионата Мира: Италия дома сыграет с Нидерландами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Сербия 0 0
4 Швейцария 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов