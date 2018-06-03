Экс-форварда "Арсенала" ограбили в России

Известный в прошлом нападающий сборной Нигерии Нванкво Кану был ограблен в московском аэропорту "Шереметьево", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, у футболиста украли десять тысяч евро. Грабителями оказались два грузчика аэропорта, которые уже задержаны. Деньги в ближайшее время будут возвращены нигерийцу.

Кану прилетел в Россию, чтобы поддержать Нигерию в матче Чемпионата Мира-2018 против Хорватии, который состоится 16 июня.

Напомним, что Кану известен своими выступлениями за "Аякс", "Интер" и "Арсенал".

Не пропустите: Моуринью назвал главных фаворитов Чемпионата Мира. | http://soccernews.ru