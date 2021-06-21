Экс-форварда ЦСКА оштрафовали в Бразилии за выбор бутс на матч (фото)
Нападающий "Коринтианс" Алвес Жо был оштрафован руководством клуба за то, что вышел на поле в бутсах зеленого цвета, сообщает ESPN.
По сведениям источника, такое наказание было наложено на форварда, так как зеленый - это цвет "Палмейраса", который является принципиальным соперником "Коринтианса". Жо пообещал руководству, что больше не будет поступать таким образом.
34-летний Жо выступает за "Коринтианс" с 2003 по 2005 годы, в 2017 году, а также 2020 года. Всего он провел за клуб 97 матчей, забил 29 голов и отдал пять результативных передач. Ранее форвард выступал за ЦСКА, "Манчестер Сити", "Эвертон", "Галатасарай", "Интернасьонал", "Атлетико Минейро", "Аль-Шабаб", "Цзянсу Сунин" и "Нагоя Грампус Эйт". За сборную Бразилии сыграл 20 матчей и забил пять голов.
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