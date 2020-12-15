Экс-форварда "Спартака" Промеса выпустили на свободу
Нападающий "Аякса" и сборной Нидерландов Квинси Промес выпущен на свободу, сообщает AD.nl.
По сведениям источника, футболист по-прежнему остается подозреваемым в нападении на человека и нанесении его ножевых ранений.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел на вечеринке в конце июля. Пострадавший получил серьезное повреждение колена, из-за чего Промесу грозит до четырех лет тюрьмы.
В нынешнем сезоне 28-летний Промес провел за "Аякс" 17 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. Форвард выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 годы.
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|34
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|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
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|Витесс
|34
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|Утрехт
|34
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|Хераклес
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|8
|Гронинген
|34
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|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
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|Херенвен
|34
|41
|12
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|34
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|Зволле
|34
|39
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|Фортунна Ситтард
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