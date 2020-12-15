Экс-форварда "Спартака" Промеса выпустили на свободу

Нападающий "Аякса" и сборной Нидерландов Квинси Промес выпущен на свободу, сообщает AD.nl.

По сведениям источника, футболист по-прежнему остается подозреваемым в нападении на человека и нанесении его ножевых ранений.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на вечеринке в конце июля. Пострадавший получил серьезное повреждение колена, из-за чего Промесу грозит до четырех лет тюрьмы.

В нынешнем сезоне 28-летний Промес провел за "Аякс" 17 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. Форвард выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 годы.

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