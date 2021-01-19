Экс-форвардом "Реала" Хесе интересуются четыре клуба

Бывший нападающий мадридского "Реала" и "Пари Сен-Жермен" Хесе Родригес имеет предложения от четырех клубов, сообющает AS.

По сведениям издания, интерес к футболисту проявляют его бывший клуб "Лас-Пальмас", а также "Уэска", "Ницца" и "Торино".

Некоторое время назад 27-летний Хесе расторг контракта с ПСЖ и получил статус свободного агента. Таким образом, форвард может перейти в другой клуб бесплатно.

Не пропустите: СМИ узнали, сколько Алаба заработает в "Реале". | http://soccernews.ru