Экс-футболист "Барселоны" хочет подать в суд на клуб

Фото: инстаграм Фернандеса/Автор неизвестен

Как сообщает Marca, бразильский хавбек Матеус Фернандес разочарован тем, что "Барселона" в одностороннем порядке разорвала с ним контракт.

По информации источника, футболист изучает варианты подачи в суд на "блауграну", потому-что считает, что клуба поступил с ним несправедливо.

Помимо этого сообщается, что окружение игрока было в курсе того, что у "Барселоны" были предложения от других клубов, но руководство сине-гранатовых этот факт отрицает.

Теперь бразильский полузащитник планирует обратиться в суд, чтобы взыскать оставшуюся часть своей зарплаты, которая должна была выплачиваться до 2024 года.

Напомним, что Матеус Фернандес перешел в "Барселону" зимой 2020 года из "Палмейрас" за 7 миллионов евро.

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