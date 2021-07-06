Экс-футболист "Барселоны" хочет подать в суд на клуб

Теги матеус фернандесбарселона

Экс-футболист "Барселоны" хочет подать в суд на клубФото: инстаграм Фернандеса/Автор неизвестен

Как сообщает Marca, бразильский хавбек Матеус Фернандес разочарован тем, что "Барселона" в одностороннем порядке разорвала с ним контракт.

По информации источника, футболист изучает варианты подачи в суд на "блауграну", потому-что считает, что клуба поступил с ним несправедливо.

Помимо этого сообщается, что окружение игрока было в курсе того, что у "Барселоны" были предложения от других клубов, но руководство сине-гранатовых этот факт отрицает.

Теперь бразильский полузащитник планирует обратиться в суд, чтобы взыскать оставшуюся часть своей зарплаты, которая должна была выплачиваться до 2024 года.

Напомним, что Матеус Фернандес перешел в "Барселону" зимой 2020 года из "Палмейрас" за 7 миллионов евро.

Также не пропустите: Ринат Дасаев высказался о лимите на легионеров в РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Лапорта прокомментировал ситуацию с контрактом Месси

Лапорта прокомментировал ситуацию с контрактом Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов