Экс-футболист ЦСКА Алдонин высказался о смерти бывшей жены Юлии Началовой

Теги цска москваевгений алдонин

Экс-футболист ЦСКА Алдонин высказался о смерти бывшей жены Юлии Началовой

Экс-футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин, в эфире "Пусть говорят" рассказал, какие чувства испытывал, сообщая дочери Вере о смерти бывшей жены Юлии Началовой.

"Самая большая боль и утрата - это, конечно, для дочки. Дочь была в приподнятом настроении, она только приехала - довольная, счастливая. Сложно было подобрать слова, чтобы рассказать ей обо всём. Мне было очень тяжело. Когда сели в машину, я сказал ей: "К сожалению, у меня для тебя очень тяжёлая новость. Мамы с нами больше нет". Дочь сначала не поняла, как и почему это произошло. Она не могла в это поверить. Она была шокирована и до сих пор шокирована", - отметил экс-игрок. 

На данный момент, спортсмен возглавляет "Волгу". Узнав о трагедии, Алдонин перенес поездку в Вологодскую область и временно отстранился от команды.

Напомним, о смерти Юлии Началовой стало известно в эти выходные. Женщина умерла от сердечной недостаточности.

Алдонин и Началова поженились 1 июня 2006 года, спустя полгода у пары родилась дочь Вера. Зимой 2011 года стало известно, что футболист и певица развелись, а дочь осталась жить с матерью. По словам Алдонина, у них с бывшей женой всегда были хорошие отношения.  

После смерти Началовой дочь переехала к отцу.

Не пропустите: Полузащитник ЦСКА Гордюшенко перенес операцию на плече. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду открыл в Испании клинику по пересадке волос

Роналду открыл в Испании клинику по пересадке волос

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 41
2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 36
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 20 35
4 Краснодар Краснодар 20 35
5 Спартак Москва Спартак Москва 20 33
6 Ростов Ростов 20 29
7 Рубин Рубин 20 28
8 Ахмат Ахмат 20 27
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 20 27
10 Оренбург Оренбург 19 26
11 Крылья Советов Крылья Советов 19 24
12 Динамо Москва Динамо Москва 20 23
13 Урал Урал 20 23
14 Анжи Анжи 20 18
15 Уфа Уфа 20 16
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов