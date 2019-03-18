Экс-футболист ЦСКА Алдонин высказался о смерти бывшей жены Юлии Началовой

Экс-футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин, в эфире "Пусть говорят" рассказал, какие чувства испытывал, сообщая дочери Вере о смерти бывшей жены Юлии Началовой.

"Самая большая боль и утрата - это, конечно, для дочки. Дочь была в приподнятом настроении, она только приехала - довольная, счастливая. Сложно было подобрать слова, чтобы рассказать ей обо всём. Мне было очень тяжело. Когда сели в машину, я сказал ей: "К сожалению, у меня для тебя очень тяжёлая новость. Мамы с нами больше нет". Дочь сначала не поняла, как и почему это произошло. Она не могла в это поверить. Она была шокирована и до сих пор шокирована", - отметил экс-игрок.

На данный момент, спортсмен возглавляет "Волгу". Узнав о трагедии, Алдонин перенес поездку в Вологодскую область и временно отстранился от команды.



Напомним, о смерти Юлии Началовой стало известно в эти выходные. Женщина умерла от сердечной недостаточности.

Алдонин и Началова поженились 1 июня 2006 года, спустя полгода у пары родилась дочь Вера. Зимой 2011 года стало известно, что футболист и певица развелись, а дочь осталась жить с матерью. По словам Алдонина, у них с бывшей женой всегда были хорошие отношения.

После смерти Началовой дочь переехала к отцу.

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