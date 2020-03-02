Экс-футболист "Динамо" Киев лишился всех денег из-за жены

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Экс-футболист "Динамо" Киев лишился всех денег из-за жены

Бывший нападающий киевского "Динамо" Исмаэль Бангура рассказал, что он лишился всех накоплений из-за растрат жены.

"Сейчас у меня серьезные проблемы из-за моей жены. У нас четверо детей. Заработанные деньги на протяжении карьеры я откладывал на счет. Однажды вернулся из Саудовской Аравии и решил купить детям дом. Я хотел, чтобы у них было свое жилье. Я спросил у жены: "Погоди, а где деньги? Они же были на счету". Она сказала, что потратила их, потратила миллион евро, которые я откладывал всю футбольную карьеру. У меня был шок, я сказал жене: "Верни деньги и больше мы с тобой никогда не увидимся". Мне такая сумма не нужна, но я хотел обеспечить будущее своим детям", - рассказал Бангура в интервью "ПроФутбол".

35-летний Бангура выступал за "Динамо" с 2007 по 2009 годы. Также он играл за "Газелек", "Ле-Ман", "Ренн", "Аль-Наср", "Нант", "Умм-Салаль" и "Аль-Раед". За сборную Гвинеи провел 46 матчей и забил 11 голов.

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