Экс-футболист "Локомотива" анонсировал завершение карьеры
Фото инстаграм Сенияда Ибричича
Бывший полузащитник московского "Локомотива" Сенияд Ибричич сделал важное заявление о своём будущем.
36-летний босниец, выступающий за "Домжале", анонсировал завершение карьеры по окончании сезона 2021/22.
Ибричич выступал за "Локо" с 2011 по 2013 год, сыграл 36 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.
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