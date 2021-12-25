Экс-футболист "Локомотива" анонсировал завершение карьеры

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Экс-футболист "Локомотива" анонсировал завершение карьеры

Фото инстаграм Сенияда Ибричича

Бывший полузащитник московского "Локомотива" Сенияд Ибричич сделал важное заявление о своём будущем.

36-летний босниец, выступающий за "Домжале", анонсировал завершение карьеры по окончании сезона 2021/22.

Ибричич выступал за "Локо" с 2011 по 2013 год, сыграл 36 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

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