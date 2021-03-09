Экс-футболист "Монако" и "Лиона" может продолжить карьеру в украинском клубе

Экс-игрок "Монако", "Лиона" и "Лилля" Фарес Балули может оказаться в третьей лиге Украины, сообщает meta-ratings. В данный момент француз находится на сборе харьковской команды "Металл", который проходит в Турции.

Харьковчане в текущем сезоне лидируют в своей группе, набрав 29 очков в 11 матчах и следующий сезон планируют начать в Первой Лиге.

25-летний футболист имеет опыт выступления за молодежную сборную Франции. Кроме того, на его счету 31 игра в Лиге 1, где он смог отличиться двумя забитыми мячами, 4 матча в Лиге Чемпионов и 2 игры в Лиге Европы.

Балули может подписать контракт с "Металлом" на правах свободного агента.