Экс-футболист "Монако" и "Лиона" может продолжить карьеру в украинском клубе

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Экс-футболист "Монако" и "Лиона" может продолжить карьеру в украинском клубеЭкс-игрок "Монако", "Лиона" и "Лилля" Фарес Балули может оказаться в третьей лиге Украины, сообщает meta-ratings. В данный момент француз находится на сборе харьковской команды "Металл", который проходит в Турции.

Харьковчане в текущем сезоне лидируют в своей группе, набрав 29 очков в 11 матчах и следующий сезон планируют начать в Первой Лиге.

25-летний футболист имеет опыт выступления за молодежную сборную Франции. Кроме того, на его счету 31 игра в Лиге 1, где он смог отличиться двумя забитыми мячами, 4 матча в Лиге Чемпионов и 2 игры в Лиге Европы.

Балули может подписать контракт с "Металлом" на правах свободного агента.

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