Экс-футболист "Спартака" Калиниченко рассказал, как милиция приняла его за маньяка
Бывший полузащитник московского "Спартака" Максим Калиниченко рассказал, что в начале 2000 годов его арестовала милиция, принял игрока за маньяка из-за ссоры с женой.
По словам Калиниченко, он поругался с супругой на улице возле дома. Она принялась убегать от него, а он побежал за ней, чтобы помириться.
"Мимо проезжал патруль. Приняли, видать, за маньяка. Жена-то успела в подъезд заскочить, а меня прямо перед дверью два милиционера сцапали", - приводит слова Калиниченко Sport24.
Футболист вместе с милиционерами поднялись в его квартиру, где жена потребовала отпустить Максима. Впрочем, представители правопорядка отказались отпускать Калиниченко, так как он несколько раз нецензурно высказался в их адрес.
В участке дежурный узнал футболиста и в шутку спросил: "Ну что, Романцеву будем звонить?"
После этого Калиниченко отпустили и отвезли домой.
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