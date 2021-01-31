Экс-футболист "Спартака" Калиниченко рассказал, как милиция приняла его за маньяка

Бывший полузащитник московского "Спартака" Максим Калиниченко рассказал, что в начале 2000 годов его арестовала милиция, принял игрока за маньяка из-за ссоры с женой.

По словам Калиниченко, он поругался с супругой на улице возле дома. Она принялась убегать от него, а он побежал за ней, чтобы помириться.

"Мимо проезжал патруль. Приняли, видать, за маньяка. Жена-то успела в подъезд заскочить, а меня прямо перед дверью два милиционера сцапали", - приводит слова Калиниченко Sport24.

Футболист вместе с милиционерами поднялись в его квартиру, где жена потребовала отпустить Максима. Впрочем, представители правопорядка отказались отпускать Калиниченко, так как он несколько раз нецензурно высказался в их адрес.

В участке дежурный узнал футболиста и в шутку спросил: "Ну что, Романцеву будем звонить?"

После этого Калиниченко отпустили и отвезли домой.

Не пропустите: Калиниченко - о видео Дзюбы и Азмуна: "Внутри команды это нормально. Моцарт мне когда-то нассал в кабинку". | http://soccernews.ru