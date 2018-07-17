Экс-футболист "Спартака" перейдет в клуб Серии А

Хорватский полузащитник "Челси" Марио Пашалич близок к переходу в "Аталанту", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб договорился о годичной аренде футболиста с правом последующего выкупа за 15 миллионов евро. Ранее он уже играл в Италии за "Милан".

Напомним, что в минувшем сезоне 23-летний Пашалич выступал на правах аренды за "Спартак", провел за клуб 32 матча и забил 5 голов.

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