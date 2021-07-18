Экс-футболист "Спартака" сменил гражданство, чтобы выступать за сборную Азербайджана

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Экс-футболист "Спартака" сменил гражданство, чтобы выступать за сборную Азербайджана

Фото: инстаграм Филипа Озобича/Автор неизвестен

Бывший полузащитник московского "Спартака" Филип Озобич, выступающий за "Карабах", решил сменить футбольное гражданство с хорватского на азербайджанское, сообщает Index Sport.

По сведениям источника, футболист будет выступать за сборную Азербайджана в связи с тем, что он не получает вызовы в основную сборную Хорватии. За хорватскую национальную команду он сыграл два матча, но они оба были товарищескими.

30-летний Озобич выступает за "Карабах" с 2018 года. Всего он провел за клуб 80 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 20 результативных передач. Ранее он играл за "Спартак", "Задар", "Хайдук" и "Габалу". 

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