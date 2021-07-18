Экс-футболист "Спартака" сменил гражданство, чтобы выступать за сборную Азербайджана
Фото: инстаграм Филипа Озобича/Автор неизвестен
Бывший полузащитник московского "Спартака" Филип Озобич, выступающий за "Карабах", решил сменить футбольное гражданство с хорватского на азербайджанское, сообщает Index Sport.
По сведениям источника, футболист будет выступать за сборную Азербайджана в связи с тем, что он не получает вызовы в основную сборную Хорватии. За хорватскую национальную команду он сыграл два матча, но они оба были товарищескими.
30-летний Озобич выступает за "Карабах" с 2018 года. Всего он провел за клуб 80 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 20 результативных передач. Ранее он играл за "Спартак", "Задар", "Хайдук" и "Габалу".
Не пропустите: "Спартак" готов отпустить Глушенкова в аренду в "Химки". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Тюрам может покинуть "Боруссию"
-
Коваленко может покинуть "Аталанту"
-
"Брайтон" определился с суммой, которую предложит "Барселоне" за Брэйтуэйта
-
"Челси" хочет обменяться игроками с "Баварией"
-
ПСЖ предложил "Лацио" обмен игроками
-
Толиссо может покинуть "Баварию"
-
Экс-футболист "Спартака" сменил гражданство, чтобы выступать за сборную Азербайджана
-
1
Джорджина опубликовала очень откровенную фотографию с яхты
-
Куман назвал свои ожидания от нового сезона "Барселоны"
-
Грилиш может отказаться от перехода в "Манчестер Сити"
-
"Челси" определился с размером предложения по Левандовски
-
Паредес высказался о возможном переходе Месси в ПСЖ
-
2
Куман назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч"
-
Локателли отказал двум топ-клубам ради "Ювентуса"
-
"Интер" намерен усилиться хавбеком сборной Уругвая
-
Бонуччи и Кьеллини потроллили английских фанатов после финала Евро-2020 (фото)
-
"Милан" объявил о переходе защитника "Монако"
-
"Краснодар" может установить трансферный рекорд
-
1
Семак стал самым титулованным тренером в истории "Зенита"
-
2
"День принятия решения". Роналду опубликовал загадочный пост