Экс-футболист "Спартака" стал рэпером



Бывший нападающий московского "Спартака" Квинси Овусу-Абейе начал музыкальную карьеру. Экс-футболист является рэп-исполнителем в группе De Fellas и выступает под псевдонимом Blow, сообщает Puna.nl.

Некоторое время африканец выступал в балаклеве, скрывая свою личность. Впрочем, теперь Овусу-Абейе решил открыться публике и в своем Instagram опубликовал фотографию на фоне футболки "Арсенала" с надписью Quincy. Таким образом он анонсировал выход альбома New Chapter.

33-летний Овусу-Абейе выступал за "Спартак" с 2006 по 2010 годы и в составе московского клуба дважды становился обладателем серебряных медалей чемпионата России. Также он играл за такие известные клубы, как "Арсенал", "Сельта", "Малага" и "Панатинаикос". За сборную Ганы сыграл 18 матчей и забил два мяча.

Не пропустите: "Спартак" вернул тренера, с которым стал чемпионом России в 2017 году. | http://soccernews.ru