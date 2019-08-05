Экс-футболист "Зенита" Евсеев может стать игроком "Ротора"

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Экс-футболист "Зенита" Евсеев может стать игроком "Ротора"

Бывший игрок "Зенита" и "Урала" Алексей Евсеев в скором времени станет игроком "Ротора". Об этом сообщает Sport24. 

Ранее 25-летний футболист выступал в "Химках", который он покинул в конце сезона-2019/20. На данный момент он является свободным агентом.

"Ротор" занимает 4-е место, имея в активе 13 очков.

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