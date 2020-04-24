Экс-гендиректор "Кубани" рассказал, как "Спартак" хотел сжульничать с трансфером Попова

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Экс-гендиректор "Кубани" рассказал, как "Спартак" хотел сжульничать с трансфером Попова

Бывший генеральный директор "Кубани" Евгений Муравьёв поведал о подробностях перехода полузащитника Ивелина Попова из краснодарского клуба в московский "Спартак".

"Мкртчан поднял волну, возмутился фактом продажи. А как не продать Попова, если у "Кубани" полно долгов, и к футболисту есть интерес? Видимо, был расчёт, что трансфер будет таким же, как другие, совершённые не мной. Знаете, допустим, за сколько продали Траоре? Его купили, насколько я помню, за четыре миллиона евро, отдали в "Анжи" за два - столько дошло до кассы "Кубани". В 10 раз меньше, чем реальная сумма сделки.

В некоторых жила надежда, что Попов уйдёт по схожей схеме, а я продал его в открытую, за шесть миллионов. Даже когда "Спартак" предлагал увести в тень половину суммы, ответил: "Исключено, у нас нечем закрывать зарплатную ведомость, в бюджете прореха". Кого "Кубань" только ни продавала - Козлова, Озбилиза, Траоре, Мельгарехо... Но самый дорогой по официальной ведомости - Попов и уже потом, кажется, Каборе. Это ответ на вопросы о печальной судьбе клуба", - заявил Муравьёв.

Напомним, что Попов перешёл в "Спартак" летом 2015 года и выступал за "красно-белых" до января 2019 года.

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