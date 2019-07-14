Экс-гендиректор "Спартака" обвинил Федуна в своем уходе из клуба
Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Первак подверг критике владельца "красно-белых" Леонида Федуна.
"Почему Федун никак не угадает с окружением? Просто Леонид Арнольдович всегда хочет сам быть на виду. Если бы не так, я бы до сих пор работал в "Спартаке". У нас одна причина разногласий - он захотел попиариться и начал вставлять палки в колеса. Он же политработник, бывший медиавладелец. И все время на виду. А тут вроде бы хозяин клуба, а на виду Первак. Ну ничего себе!" - приводят слова Первака российские СМИ.
Федун стал владельцем "Спартака" в 2003 году. Спустя некоторое время в клубе появился Первак, который работал в "Спартаке" около двух лет.
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