Экс-глава "Баварии" оскорбил агента Давида Алабы, который хочет покинуть клуб

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Экс-глава "Баварии" оскорбил агента Давида Алабы, который хочет покинуть клуб

Почетный президент мюнхенской "Баварии" Ули Хенесс подверг критике агента австрийского защитника Давида Алабы, который намерен покинуть клуб.

"Мы хотим, чтобы Давид остался в "Баварии", так как он является отличным футболистом. Тренер хочет сохранить его. Но агент Алабы является алчной пираньей, которая влияет на его отца", - приводит слова Хенесса Sport1. 

Ранее сообщалось, что 28-летний австриец хочет заключить соглашение до 2025 года со значительным увеличением зарплаты. Футболист ждёт от мюнхенского клуба договор с окладом 25 миллионов евро за сезон. 

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