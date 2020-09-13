Экс-глава "Баварии" высказался о будущем в команде Тьяго Алькантары

Почетный президент мюнхенской "Баварии" Ули Хенесс поделился мнением о будущем в команде испанского полузащитника Тьяго Алькантары, который может покинуть клуб.

"Ситуация с Тьяго является непростой. Некоторое время назад мы с ним согласовали контракт на четыре года. Но затем он сказал, что хочет получить новый вызов. Это совершенно нормально. Думаю, что у него есть соглашение с "Ливерпулем" или "Манчестер Юнайтед". Возможно, даже с обоими. Но ни один из клубов не делал "Баварии" официального предложения. Они пытаются шантажировать наш клуб, чтобы заполучить Тьяго за небольшие деньги. Думаю, до закрытия трансферного окна будут жаркие деньки", - приводит слова Хенесса Sport1.

Напомним, что контракт 29-летнего Алькантары с "Баварией" действует до лета 2021 года. Немецкий клуб оценивает хавбека в 30 миллионов евро.