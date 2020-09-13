Экс-глава "Баварии" высказался о будущем в команде Тьяго Алькантары
Почетный президент мюнхенской "Баварии" Ули Хенесс поделился мнением о будущем в команде испанского полузащитника Тьяго Алькантары, который может покинуть клуб.
"Ситуация с Тьяго является непростой. Некоторое время назад мы с ним согласовали контракт на четыре года. Но затем он сказал, что хочет получить новый вызов. Это совершенно нормально. Думаю, что у него есть соглашение с "Ливерпулем" или "Манчестер Юнайтед". Возможно, даже с обоими. Но ни один из клубов не делал "Баварии" официального предложения. Они пытаются шантажировать наш клуб, чтобы заполучить Тьяго за небольшие деньги. Думаю, до закрытия трансферного окна будут жаркие деньки", - приводит слова Хенесса Sport1.
Напомним, что контракт 29-летнего Алькантары с "Баварией" действует до лета 2021 года. Немецкий клуб оценивает хавбека в 30 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18