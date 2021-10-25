Экс-глава "Баварии" высказался о ситуации с Эрнандесом, который может сесть в тюрьму

Фото: инстаграм Лукаса Эрнандеса/Автор неизвестен

Бывший президент "Баварии" Ули Хенесс поделился мнением о ситуации с защитником Лукасом Эрнандесом, которому грозит тюремное заключение сроком на шесть месяцев.

"Это полная чушь. Лукас женат, это его жена. А теперь он должен сесть в тюрьму из-за истории, которая случилась несколько лет назад. Бред", – приводит слова Хенесса Sport1.de.

Напомним, что футболист нарушил запрет приближаться к своей супруге Амелии де ла Оса Лоренте. Еще в 2017 году игроку было запрещено приближаться к девушке ближе чем на 500 метров из-за избиения. Однако позже они поженились, а запрет на приближение не был отменен. Этим летом они провели совместный отпуск.

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