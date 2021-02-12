Экс-глава "Реала" Кальдерон поддержал одного из кандидатов на пост президента "Барселоны"

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Экс-глава "Реала" Кальдерон поддержал одного из кандидатов на пост президента "Барселоны"

Бывший президент мадридского "Реала" Рамон Кальдерон рассказал, чью кандидатуру он поддерживает на президентских выборах в "Барселоне".

"Друг - это тот, кто будет рядом с тобой в хорошее время, только когда ты позвонишь ему, а в плохие - всегда, даже если ты этого не делаешь. Так поступал со мной Лапорта, поэтому, не говоря о футбольном соперничестве, я всегда буду желать ему всего наилучшего в жизни.

Победа Лапорты на выборах президента "Барсы" была бы прекрасной новостью для фанатов и не очень хорошей для их соперников в Испании и Европе. Поскольку он мой друг, я знаю, что он очень рад вернуться. Желаю ему достичь поставленной цели", - написал Кальдерон в твиттере.

Лапорта руководил "Барсой" с 2003 по 2010 год. При нём "сине-гранатовые" выиграли 12 трофеев, в том числе, дважды Лигу Чемпионов.

Выборы президента в каталонском клубе должны были состояться 24 января, но из-за пандемии их перенесли на март.

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