Экс-глава "Реала" Кальдерон поддержал одного из кандидатов на пост президента "Барселоны"

Бывший президент мадридского "Реала" Рамон Кальдерон рассказал, чью кандидатуру он поддерживает на президентских выборах в "Барселоне".

"Друг - это тот, кто будет рядом с тобой в хорошее время, только когда ты позвонишь ему, а в плохие - всегда, даже если ты этого не делаешь. Так поступал со мной Лапорта, поэтому, не говоря о футбольном соперничестве, я всегда буду желать ему всего наилучшего в жизни.

Победа Лапорты на выборах президента "Барсы" была бы прекрасной новостью для фанатов и не очень хорошей для их соперников в Испании и Европе. Поскольку он мой друг, я знаю, что он очень рад вернуться. Желаю ему достичь поставленной цели", - написал Кальдерон в твиттере.

Лапорта руководил "Барсой" с 2003 по 2010 год. При нём "сине-гранатовые" выиграли 12 трофеев, в том числе, дважды Лигу Чемпионов.

Выборы президента в каталонском клубе должны были состояться 24 января, но из-за пандемии их перенесли на март.

Не пропустите: Начато расследование в отношении Пике из-за слов о поддержке "Реала" испанскими судьями. | http://soccernews.ru