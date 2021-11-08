Экс-глава РПЛ Прядкин стал советником президента УЕФА

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Бывший президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин получил должность в УЕФА.

С 5 ноября он занимает пост советника главы Союза европейских футбольных ассоциаций Александера Чеферина.

"Назначен советником Руководства УЕФА по работе с Европейскими лигами, клубами и Форумом мировых лиг. Это касается не только клубов Восточной Европы, а всех", - сообщил сам Прядкин.

Функционер возглавлял РПЛ с 2007 по 2021 год. В начале октября он покинул лигу по собственному желанию.

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