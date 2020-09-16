Экс-главный тренер "Локомотива" Игнатьев высказался о трансферной политике клуба

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Экс-главный тренер "Локомотива" Игнатьев высказался о трансферной политике клуба

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о трансферной политике "Локомотива".

"Локомотив" постепенно превращается в заурядную команду, которая не показывает необходимый уровень игры. Конечно, все потери, кроме Фарфана, ощутимые. Я думаю, Кверквелия был не слабее Райковича. Возвращение Смолова пока не придало нового импульса команде, он сам это понимает и не может выйти на свой уровень. По игре с мячом Камано видно, что плохо вписывается в решение командных задач. В индивидуальном плане он ощутил себя, а в коллективе я пока его единицей не вижу. Потерю Миранчука связываю с тем, что в московском клубе у него уже не было возможности развиваться. Но в то же время я не понимаю стратегию команды - как можно терять ключевого исполнителя перед Лигой чемпионов", - цитирует Игнатьева "Известия".

После 7 туров РПЛ "Локомотив" занимает 9 место в турнирной таблице.

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