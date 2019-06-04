Бывший тренер сборной Белоруссии Штанге завершил тренерскую карьеру

Экс-главный тренер сборной Белоруссии Бернд Штанге заявил, что заканчивает карьеру тренера.

Ранее 71-летний специалист возглавлял сборную Сирии.

"У меня нет больше настроя работать где-то тренером. Время пришло. На данный момент я провел 167 матчей в качестве главного тренера национальных команд. У меня вышла длительная карьера. Закончил ли я? Да. Считаю, что карьера вышла успешной", - сказал Штанге.

Штанге работал с такими командами, как "Карл Цейсс", "Герта", "Лейпциг", "Днепр", сборными Омана, Ирака, Белоруссии и Сингапура.

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