Экс-главный тренер сборной Италии против возобновления Серии А в июне
Экс-главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли прокомментировал возможное возобновление сезона в Серии А в июне.
Напомним, Серия А была приостановлена из-за пандемии коронавируса.
"Не понимаю, почему мы не можем подождать, пока все не прояснится? Почему бы вместо июня не начать в июле
Футбол, конечно, помогает забыть обо всем на 90 минут, но я не думаю, что люди, увлеченные спортом, обязательно хотят видеть матчи именно сегодня.
Италия все еще борется с коронавирусом, и каждый день кто-то умирает. Думаю, нам нужно еще время", передает слова Пранделли Corriere di Brescia.
По последним данным, в Италии количество больных коронавирусом насчитывается 225 тысяч человек. Скончалось более 31 тысячи человек.
А еще: В Италии с 18 мая можно проводить командные тренировки| http://soccernews.ru
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