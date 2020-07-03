Экс-главный тренер "Зенита" Спаллетти может возглавить "Фиорентину"

Экс-главный тренер "Зенита" и "Интера" Лучано Спаллетти может стать наставником "Фиорентины", утверждает La Repubblica.

По данным источника, президент итальянского клуба Рокко Коммиссо лично хочет видеть в клубе специалиста, считая, что именно он справится с новым проектом.

"Фиорентина" занимает 14 место в турнирной таблице Серии А. Под руководством Джузеппе Якини команда не может выиграть на протяжении пяти встреч.

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