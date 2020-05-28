Экс-голкипер "Барселоны" собирается возглавить испанский клуб из четвертого дивизиона

Теги виктор вальдес

Экс-голкипер "Барселоны" собирается возглавить испанский клуб из четвертого дивизиона

Экс-вратарь "Барселоны" Виктор Вальдес намерен возглавить "Орту".

По сведениям AS, 38-летний испанец уже ведет переговоры с клубом из четвертого дивизиона Испании.

Напомним, что ранее Вальдес тренировал только юношескую команду "Барселоны" U-19.

Вальдес выступал за каталонцев с 2000 по 2014 год. В составе клуба он завоевал 21 трофей.

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