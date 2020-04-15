Экс-голкипер "Ливерпуля" рассказал, что Рамос нанес ему тяжелую травму в финале ЛЧ-2018
Немецкий вратарь "Бешикташа" Лорис Кариус, ранее выступавший за "Ливерпуль", поделился воспоминаниями о финальном матче Лиги Чемпионов сезона-2017/18 с мадридским "Реалом" (1:3). В той встрече голкипер допустил две грубые ошибки, которые привели к голам.
"Я получил сотрясение мозга после удара Серхио Рамоса. Из-за этого мое зрение было не в лучшем состоянии. Это доказало одно из исследований. Я не оправдываюсь, но не понимаю насмешек, так как у меня была серьезная травма головы", - приводит слова Кариуса Bild.
Напомним, что сначала Кариус выбросил мяч прямо на ногу Кариму Бензема, а затем пропустил после дальнего удара от Гарета Бэйла.
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