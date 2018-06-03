Экс-голкипер "Реала": "Месси - это большая ложь"

Экс-голкипер "Реала" Франсиско Буйо высказался о Лионеле Месси.

"Для чего нужен Месси "Барселоне"? Чтобы побеждать в Примере и Кубке Испании? Великие футболисты помогают своим командам выигрывать Лигу Чемпионов или Чемпионат Мира. Месси - большая ложь мирового футбола, его окружают отличные футболисты. "Барселона" - это не только Месси" - приводит слова Буйо A Bolа.

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