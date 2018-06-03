Экс-голкипер "Реала": "Месси - это большая ложь"

13 Теги барселоналионель мессиреал мадрид

Экс-голкипер "Реала": "Месси - это большая ложь"

Экс-голкипер "Реала" Франсиско Буйо высказался о Лионеле Месси.

"Для чего нужен Месси "Барселоне"? Чтобы побеждать в Примере и Кубке Испании? Великие футболисты помогают своим командам выигрывать Лигу Чемпионов или Чемпионат Мира. Месси - большая ложь мирового футбола, его окружают отличные футболисты. "Барселона" - это не только Месси" - приводит слова Буйо A Bolа.

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комментарии
на х...... вертел барсу

месси больше лч не возьмет

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Tim swan

кто такой франсиско буйо?

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Baggio

Большинство своих голов Месси забивает накручивая по несколько соперников, в то время когда партнеры по команде наслаждаются со стороны действиями великого гения. Поэтому мнение забытого и мало известного Буйо вряд ли кого то может волновать кроме него самого... Единственное с чем соглашусь, так это с тем что Месси действительно окружают отличные футболисты)

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аслан

я не хочу говорить лишние слова....но кто стоял рядом с месси??????

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жк

Кристинке думать надо было когда подписывал отступные в миллиард долларов,теперь если Перес не потерял нюх не повысить и не отпустить кристинку по своей воле.Так что ему единственное остается поехать в Марокко и поплакаться на плечах Бадри.Это касается и Бензема и Бейла, Перес будет не Пересом если не оставить контракты всех их без изменения.Так что Перес все в твоих руках,не обращай на запоздалые истерики своих ручных звезд.

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РМ

Пердак горит??? При чем тут Роналду, мудель? Эта статья про мессий и какой он недофутболист...

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ссс

ты чё хуепутала, это твоя кристинка недофутболист

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РМ

Еще раз повторяю уебок, при чем тут кристина? Статья твердолоб про месси. Какие вы жалкие барсафаны.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

По сути, в большей мере он прав. Ждем мнение не блестящего умом Zendena, предвзятую пьянь и остальных)

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Бьянкочелести

По ходу ты на этом сайте уже опущенный был и ранее. А все никак не уймешься.

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Зенден

Хахахаха. Твое, петуха конченого мнение, уж точно никого не интересует) А Месси все уже давно всем все доказал и комментировать ничего не нужно.

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ВИКТОР

уже только

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алекс

очередное "ко-ко-ко" от мадридского петуха. будто месси лч не выигрывал.

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5 Вильярреал 38 61
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