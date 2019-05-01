Экс-голкипер сборной Германии Адлер завершит карьеру по окончании сезона

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Экс-голкипер сборной Германии Адлер завершит карьеру по окончании сезона

Вратарь "Майнца" Рене Адлер объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона. Об этом информирует твиттер клуба.

Ранее 34-летний футболист выступал за сборную Германии. Однако сейчас из-за травмы колена не играет около года.

Адлер также защищал цвета "Байера" и "Гамбург". За "Майнц" он выступил в 14 матчах. 

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