Экс-голкипер сборной Германии Адлер завершит карьеру по окончании сезона
Вратарь "Майнца" Рене Адлер объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона. Об этом информирует твиттер клуба.
René #Adler will retire at the end of the season.— Mainz 05 English (@Mainz05en) 1 мая 2019 г.
Everyone from Mainz 05 would like to wish René a happy retirement and all the best for the future #UpTheMainz pic.twitter.com/svloUqIQ8A
Ранее 34-летний футболист выступал за сборную Германии. Однако сейчас из-за травмы колена не играет около года.
Адлер также защищал цвета "Байера" и "Гамбург". За "Майнц" он выступил в 14 матчах.
Не пропустите: Дубль Санчо помог дортмундской "Боруссии" обыграть "Майнц"| http://soccernews.ru
��������...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Лента новостей
-
Экс-игрок "Спортинга" о молодом Роналду: "Тогда я и подумать не мог, что он оставит такой след в истории футбола"
-
Фирмино пропустит матч с "Барселоной"
-
Экс-голкипер сборной Германии Адлер завершит карьеру по окончании сезона
-
"Валенсия" готова выкупить права на Черышева
-
Румменигге: "Надеюсь, когда-нибудь "Бавария" постарается и вернет Хаби Алонсо"
-
"Ювентус" ведет переговоры с Гвардиолой
-
"Барселона" вынуждена будет заплатить деньги за своего же игрока
-
"Реал" не готов платить Погба зарплату, которую он получает в "МЮ"
-
В Сети появились фото возможной домашней формы "Реала" на следующий сезон
-
"Спартак" назвал стоимость Ханни
-
ПСЖ сделал предложение Конте
-
Переход Азара в дортмундскую "Боруссию" под угрозой срыва
-
Райола блокирует трансфер де Лигта в "Барселону"
-
"Реал" договорился с Эриксеном
-
Тошак: "Соперникам нужно давать фору в один гол, когда против них играет Месси"
-
Беспроигрышная серия "Барселоны" в домашних матчах ЛЧ составляет 31 матч. Сегодня игра с "Ливерпулем"
-
Статистика свидетельствует, что "Аякс" пройдёт "Тоттенхэм" и сыграет в финале Лиги Чемпионов
-
Модрич не покинет "Реал" летом
-
"Барселона" готова подписать Мату, но при одном условии
-
Конте хочет тренировать "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|31
|71
|2
|Боруссия Дортмунд
|31
|69
|3
|РБ Лейпциг
|31
|64
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|31
|54
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|31
|51
|6
|Байер Леверкузен
|31
|51
|7
|Хоффенхайм
|31
|50
|8
|Вольфсбург
|31
|49
|9
|Вердер Бремен
|31
|46
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|31
|40
|11
|Герта
|31
|37
|12
|Майнц 05
|31
|36
|13
|Фрайбург
|31
|32
|14
|Аугсбург
|31
|31
|15
|Шальке
|31
|30
|16
|Штутгарт
|31
|24
|17
|ФК Нюрнберг
|31
|19
|18
|Ганновер 96
|31
|18