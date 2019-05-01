Экс-голкипер сборной Германии Адлер завершит карьеру по окончании сезона

Вратарь "Майнца" Рене Адлер объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона. Об этом информирует твиттер клуба.

René #Adler will retire at the end of the season.



Everyone from Mainz 05 would like to wish René a happy retirement and all the best for the future #UpTheMainz pic.twitter.com/svloUqIQ8A — Mainz 05 English (@Mainz05en) 1 мая 2019 г.

Ранее 34-летний футболист выступал за сборную Германии. Однако сейчас из-за травмы колена не играет около года.

Адлер также защищал цвета "Байера" и "Гамбург". За "Майнц" он выступил в 14 матчах.

Не пропустите: Дубль Санчо помог дортмундской "Боруссии" обыграть "Майнц"| http://soccernews.ru