Экс-голкипер сборной Германии Адлер завершит карьеру по окончании сезона

Вратарь "Майнца" Рене Адлер объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона. Об этом информирует твиттер клуба.

René #Adler will retire at the end of the season.



Everyone from Mainz 05 would like to wish René a happy retirement and all the best for the future #UpTheMainz pic.twitter.com/svloUqIQ8A