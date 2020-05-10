Экс-голкипер сборной Германии Леманн вошел в состав наблюдательного совета "Герты"

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Экс-голкипер сборной Германии Леманн вошел в состав наблюдательного совета "Герты"

Экс-голкипер сборной Германии Йенс Леманн стал членом наблюдательного совета "Герты", передает Bild.

На этом посте бывший футболист сменил Юргена Клинсманна.

На данный момент розыгрыш Бундеслиги приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что сезон возобновится 16 мая.

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