Экс-голкипер сборной Голландии Стекеленбург вернулся в "Аякс

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Экс-голкипер сборной Голландии Стекеленбург вернулся в "Аякс

Бывший голкипер сборной Голландии Стекеленбург вернулся в "Аякс". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 37-летним футболистом рассчитано до лета 2021 года.

До этого вратарь выступал за "Эвертон", в "Аякс" перешел на правах свободного агента.

Футболист выступал в голландском клубе с 2001 по 2011 год. Вместе с "Аяксом" он дважды становился чемпионом Голландии. За национальную команду он провел 58 матчей, став серебряным призером ЧМ-2010.

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