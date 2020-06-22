Экс-голкипер сборной Голландии Стекеленбург вернулся в "Аякс
Бывший голкипер сборной Голландии Стекеленбург вернулся в "Аякс". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение с 37-летним футболистом рассчитано до лета 2021 года.
До этого вратарь выступал за "Эвертон", в "Аякс" перешел на правах свободного агента.
Футболист выступал в голландском клубе с 2001 по 2011 год. Вместе с "Аяксом" он дважды становился чемпионом Голландии. За национальную команду он провел 58 матчей, став серебряным призером ЧМ-2010.
Не пропустите: "Бавария" не может договориться о переходе защитника "Аякса"| http://soccernews.ru
главное
-
Стало известно, как будет выглядеть домашняя форма "Боруссии" на следующий сезон
-
РФС направил в Роспотребнадзор предложение о поправках в регламент
-
Анчелотти обвинили в уклонении от уплаты налогов
-
Стало известно, как будет выглядеть резервная форма "Барселоны" на сезон-2020/21
-
Зарплата Месси по новому контракту с "Барселоной" останется прежней
Лента новостей
-
Экс-голкипер сборной Голландии Стекеленбург вернулся в "Аякс
-
Стало известно, как будет выглядеть домашняя форма "Боруссии" на следующий сезон
-
Сетьен рассказал о состоянии травмированного хавбека "Барсы" Френки Де Йонга
-
РФС направил в Роспотребнадзор предложение о поправках в регламент
-
Гусев высказался о возможном уходе из ЦСКА главного тренера Гончаренко
-
"Енисей" объявил об уходе воспитанника "Спартака" Киреева
-
1
Тренер "Ростова" Тедеев: "На месте игроков "Сочи" я бы точно не вышел на поле"
-
Широков высказался о возможном уходе Гончаренко из ЦСКА
-
Анчелотти обвинили в уклонении от уплаты налогов
-
1
Глушаков прокомментировал свой гол в ворота "Крыльев Советов"
-
"Сельта" продлит контракт с главным тренером Гарсией на год
-
Пять игроков "Зенита" попали в символическую сборную тура РПЛ от Opta
-
2
Стало известно, как будет выглядеть резервная форма "Барселоны" на сезон-2020/21
-
Вертонген и Ворм подписали краткосрочные контракты с "Тоттенхэмом"
-
2
"Барселона" готова продать Дембеле за 60 миллионов евро
-
2
Зарплата Месси по новому контракту с "Барселоной" останется прежней
-
"Манчестер Сити" усилится 18-летним болгарином
-
Кокорин использует защитные маски из крокодиловой кожи стоимостью 30 тысяч рублей
-
Гари Невилл назвал единственного игрока мирового уровня в "Манчестер Юнайтед"
-
Стала известна причина отсутствия Гончаренко на собрании ЦСКА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20