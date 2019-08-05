Экс-голкипер "Вест Хэма" Адриан перешел в "Ливерпуль"

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Экс-голкипер "Вест Хэма" Адриан перешел в "Ливерпуль"

Экс-голкипер "Вест Хэма" Адриан перешел в "Ливерпуль". Об этом информирует сайт мерсисайдцев.

Сроки контракта 32-летнего футболиста с "Ливерпулем" пока неизвестен.

Его ориентировочная трансферная стоимость - 3,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне он играл в "Вест Хэме" на протяжении 5 матчей. Позже он стал свободным агентом. 

А еще: "Ливерпуль" определил двух кандидатов на замену Миньоле | http://soccernews.ru
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