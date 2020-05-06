Экс-голкипер "Ювентуса" Перин ярко высказался о Роналду

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Экс-голкипер "Ювентуса" Перин ярко высказался о Роналду

Экс-игрок "Ювентуса" Маттиа Перин в инстаграме рассказал, как однажды форвард туринцев Криштиану Роналду помог ему в Португалии.

В "старой сеньоре" футболист был лишь третьим голкипером, поэтому решил перейти в "Дженоа".

"Роналду не высокомерный. Когда я был в Португалии, чтобы заключить контракт с "Бенфикой", чего так и не произошло, Криштиану помог мне найти там дом.

Он сказал, что я делаю отличный выбор и высоко отозвался обо мне. В раздевалке он каждому готов помочь, настоящий топ-игрок", - сказал Перин.

Роналду играет в "Ювентусе" с 2018 году, куда перешел из "Реала".

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