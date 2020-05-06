Экс-голкипер "Ювентуса" Перин ярко высказался о Роналду
Экс-игрок "Ювентуса" Маттиа Перин в инстаграме рассказал, как однажды форвард туринцев Криштиану Роналду помог ему в Португалии.
В "старой сеньоре" футболист был лишь третьим голкипером, поэтому решил перейти в "Дженоа".
"Роналду не высокомерный. Когда я был в Португалии, чтобы заключить контракт с "Бенфикой", чего так и не произошло, Криштиану помог мне найти там дом.
Он сказал, что я делаю отличный выбор и высоко отозвался обо мне. В раздевалке он каждому готов помочь, настоящий топ-игрок", - сказал Перин.
Роналду играет в "Ювентусе" с 2018 году, куда перешел из "Реала".
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|Команда
|М
|О
|1
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|26
|63
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|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16